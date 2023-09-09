بعد زلزال المغرب.. الجزائر تصدر بيانا بشأن هزة أرضية في 7 ولايات

أصدرت السلطات الجزائرية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 بيانا بشأن الهزة الأرضية التي ضربت 7 ولايات.

وذكرت صحيفة "البلاد" المحلية أن الحماية المدنية الجزائرية قالت في بيان لها إنه على إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد، قامت مصالحنا بعمليات استطلاع بكل من ولايات : تندوف ، بني عباس ، تيميمون، بشار ، النعامة، تلمسان و سيدي بلعباس لم نسجل أي خسائر بشرية أو مادية".

يأتي ذلك بعد وقوع زلزال المغرب الذي تسبب في مصرع 296 شخصا وجاءت الهزة الأرضية بقوة 6.8 درجة بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومتر ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرقي مدينة مراكش بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).