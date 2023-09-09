بالأرقام .. التعليم تعلن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية : 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه

للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة : 210 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الاضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية



ويتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب .



وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك في بيان رسمي أصدرته اليوم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، من المقرر أن يبدأ رسمياً لطلاب المدارس ، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر2023 .

ويستمر العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حتى يوم السبت 8 يونيو 2024 ، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني نسب تحصيل وأوجه صرف وتوزيع رسوم إجراء امتحانات النقل في المدارس الخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حرصا على انتظام الدراسة والعام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة وبما يتفق مع التنظيم القانونى لهذه النوعية من المدارس ومن أجل حسن سير امتحانات النقل في المدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، وخاصة بعد إرتفاع أسعار الورق وأدوات الطباعة ، بصورة تستوجب التدخل التنظيمي من الوزارة ، تقرر إجراء تعديلات بسيطة فى قيمة رسوم إجراء الامتحانات التى يتم تحصيلها من طلاب المدارس الخاصة والمنصوص عليها بالمادة 35 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014

ويتعين على المدارس الخاصة الالتزام بتحصيل رسوم مقابل إجراء امتحانات النقل بالدور الأول وفق الفئات التالية :



80 جنيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية

و90 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية

و100 جنيها لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها، مشددة على أنه تحصل ذات القيم من كل تلميذ يقرر عقد امتحان دور ثان له من طلاب المدارس الخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزع قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المحصلة من التلاميذ بكل مدرسة وفق النسب وأوجه الصرف على أن يخصص 50% من هذه المبالغ للمدارس لشراء أوراق الامتحانات ومستلزمات الطباعة وأعمال وضع الامتحانات و50% تورد للإدارات التعليمية.