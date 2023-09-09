عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأرقام .. التعليم تعلن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

  • للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية : 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه

 

  • للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة :  210 جنيهات رسوم +  200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الاضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 
 

ويتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب .
 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك في بيان رسمي أصدرته اليوم. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم  السبت 15 يونيو 2024 

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، من المقرر أن يبدأ رسمياً لطلاب المدارس ، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر2023 .

ويستمر العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 حتى يوم السبت 8 يونيو 2024 ، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني نسب تحصيل وأوجه صرف وتوزيع رسوم إجراء امتحانات النقل في المدارس الخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حرصا على انتظام الدراسة والعام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة وبما يتفق مع التنظيم القانونى لهذه النوعية من المدارس ومن أجل حسن سير امتحانات النقل في المدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، وخاصة بعد إرتفاع أسعار الورق وأدوات الطباعة ، بصورة تستوجب التدخل التنظيمي من الوزارة ، تقرر إجراء تعديلات بسيطة فى قيمة رسوم إجراء الامتحانات التى يتم تحصيلها من طلاب  المدارس الخاصة والمنصوص عليها بالمادة 35 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014

ويتعين على المدارس الخاصة الالتزام بتحصيل رسوم مقابل إجراء امتحانات النقل بالدور الأول وفق الفئات التالية :
 

  • 80 جنيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية
  • و90 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية
  • و100 جنيها لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها، مشددة على أنه تحصل ذات القيم من كل تلميذ يقرر عقد امتحان دور ثان له من طلاب المدارس الخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزع قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المحصلة من التلاميذ بكل مدرسة وفق النسب وأوجه الصرف على أن يخصص 50% من هذه المبالغ للمدارس لشراء أوراق الامتحانات ومستلزمات الطباعة وأعمال وضع الامتحانات و50% تورد للإدارات التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

الشعب الأصيل بيبلغني بالمخالفات| كامل الوزير: بشرى سارة للمصريين بعد شهرين.. وإعلان مهم بشأن أسعار التذاكر

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ترشيحاتنا

انهيار مروع للمساكن.. ماذا فعل زلزال المغرب برجل وأطفاله؟.. شاهد

قمة العشرين.. اتفاق للسكك الحديدية والموانئ يربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا

من تجارة العملة.. صاحب شركة وسيدتين يغسلون 20 مليون جنيه

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

عالقون تحت الأنقاض.. اللحظات الأولى لمأساة زلزال المغرب المدمر.. شاهد

أرخص 4 عربيات فيات زيرو بمصر.. بسعر يبدأ من 825 الف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

نجوى كرم تثير الجدل بفستان يكشف عن رشاقتها| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ