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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

المغرب زلزال
المغرب زلزال

قالت وزارة الداخلية المغربية  إن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ويعد هذا التحديث، مراجعة تصاعدية ثانية لعدد القتلى ويعكس الصعوبة التي تواجهها السلطات في الوصول إلى المناطق الريفية النائية من البلاد التي تضررت بشدة.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 672، وصفت 205 منها بالخطيرة.

ويسعى الناس في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة بالزلزال للعثور على أي ناجين محاصرين تحت الأنقاض وتحريرهم.

وقال منتصر عطري، من قرية أسني الجبلية القريبة من مركز الزلزال، لوكالة رويترز للأنباء إن معظم المنازل هناك تضررت.

وأضاف أن "جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتوفرة في القرية".

وقال سكان في مراكش المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي لرويترز إن بعض المباني هناك انهارت بالكامل.

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