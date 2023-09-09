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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنشيط السياحة تشارك في معرض holidays show 2024 .. مستند

holidays show 2024
holidays show 2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، أنها تدرس المشاركة في معرض holidays show 2024  المزمع عقده بمدينة دبلن في أيرلندا ، خلال الفترة من 26-28 يناير 2024 .


ووصفت هيئة تنشيط السياحة في خطاب مرسل لـ "غرفة المنشآت الفندقية" ، حصل صدى البلد على نسخة منه ، أن معرض holidays show 2024  يعد من أكبر المعارض السياحية في أيرلندا .


يذكر أن معرض هوليداي وورلد شو في دبلن، شارك فيه مايزيد عن 30 ألف شخص يشقون طريقهم للحصول على نصائح سفر متخصصة وعروض حصرية ونصائح حول أفضل الأماكن للسفر .

holidays show 2024


من جانبها قالت ماريا هوريكان، الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة لمعرض Holiday World Show Dublin: “لقد كان معرضنا لعام 2023 بمثابة عودة حقيقية إلى الشكل، حيث تلبي أعداد الزوار توقعاتنا. وقد أبلغ العارضون عن زيادة كبيرة في الأعمال مع عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا وقيام العملاء بحجز عطلاتهم للعام المقبل.
 

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض holidays show 2024
هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض holidays show 2024
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي holidays show 2024 holidays show ايرلندا مدينة دبلن سفر

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