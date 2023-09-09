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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل ما حدث لابنتها بسبب زلزال المغرب.. شاهد

بلوجر شهيرة تكشف
بلوجر شهيرة تكشف ما حدث لابنتها بسبب زلزال المغرب| شاهد

زلزال المغرب المدمر، نجت البلوجر الشهيرة شين شايم وابنتها من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب قبل ساعات.

وفي مقطع فيديو مدته خمس دقائق، تحدثت شين شايم عن اللحظات الرهيبة التي عاشتها هي وعائلتها خلال الزلزال.

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في الفيديو، أفادت شين بأنها وابنتها وشقيقها الصغير محمود تعرضوا للذعر الشديد عندما بدأت الهزات الأرضية. 

نجاة بلوجر من زلزال المغرب

قررت شين وعائلتها سريعًا مغادرة المنزل، بسرعة بعيدًا عن الخطر المحتمل وعندما انتهى الزلزال، فضلوا البقاء في الشارع خوفًا من حدوث توابع أو هزات ثانوية.

وأشارت شين إلى أن ابنتها الصغيرة لا تزال تعاني من الخوف ولا تستطيع النوم حتى الآن. تصف شين حالة الارتباك والقلق التي تعيشها هي وعائلتها بعد هذه التجربة المروعة.

وأعربت عن شكرها العميق للنجاة بحياتها وحياة عائلتها، وقدمت الدعوات لجميع المتضررين من الزلزال.

تلقى الفيديو انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدى العديد من المشاهدين تعاطفهم مع شين شايم وعائلتها وتمنوا لهم السلامة والشفاء العاجل وأشادوا بشجاعتها وقوتها في التعامل مع هذه المواقف الصعبة.

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