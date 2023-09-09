عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنشيطا للسياحة.. فعاليات عالمية بنكهة "إيطالية" في شرم الشيخ

فودة خلال استقبال
فودة خلال استقبال مستثمر ايطالي

اعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات عالمية بنكهة ايطالية خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين متضمنة أنشطة رياضية وفنية، وذلك لتنشيط الحركة السياحة بمدينه شرم الشيخ.

 تقام الفعاليات خلال الموسم الشتوي القادم من خلال التعاون بين محافظة جنوب سيناء ورجال الأعمال والمستثمرين بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أحد كبار رجال الاعمال والمستثمرين بمدينه شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على إقامة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى بنكهة إيطالية ومنها اقامة بطولة عالمية لرياضة الجولف بمشاركة عدد كبير من الدول نهاية شهر نوفمبر المقبل.

 كما تم الاتفاق على إقامة بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون بمشاركه عدد من الفنانين الايطاليين والأوروبيين، برعاية محافظ جنوب سيناء اوائل شهر ديسمبر من كل عام، فضلا عن اقامة حفل فني كبير يحييه اشهر الفنانين الايطاليين العالميين والذى يتم الاعداد له حاليا ليقام بمنتصف شهر ديسمبر القادم.

يأتي ذلك في اطار جهود المحافظة بالتعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين لإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بأشهر الاماكن بمدينة شرم الشيخ لزيادة وتنشيط الجذب السياحي لمدينة شرم الشيخ.

مستثمر ايطالي

FB_IMG_1694258698847
FB_IMG_1694258698847
FB_IMG_1694258694246
FB_IMG_1694258694246
FB_IMG_1694258663263
FB_IMG_1694258663263
جنوب سيناء فودة شرم الشيخ عالمية فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

موضوعات متعلقة

شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدد من المؤتمرات

413 عرضا عالميا تقدم للمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ترشيحاتنا

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة عالمية

السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ