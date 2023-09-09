تنشيطا للسياحة.. فعاليات عالمية بنكهة "إيطالية" في شرم الشيخ

اعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات عالمية بنكهة ايطالية خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين متضمنة أنشطة رياضية وفنية، وذلك لتنشيط الحركة السياحة بمدينه شرم الشيخ.

تقام الفعاليات خلال الموسم الشتوي القادم من خلال التعاون بين محافظة جنوب سيناء ورجال الأعمال والمستثمرين بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أحد كبار رجال الاعمال والمستثمرين بمدينه شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على إقامة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى بنكهة إيطالية ومنها اقامة بطولة عالمية لرياضة الجولف بمشاركة عدد كبير من الدول نهاية شهر نوفمبر المقبل.

كما تم الاتفاق على إقامة بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون بمشاركه عدد من الفنانين الايطاليين والأوروبيين، برعاية محافظ جنوب سيناء اوائل شهر ديسمبر من كل عام، فضلا عن اقامة حفل فني كبير يحييه اشهر الفنانين الايطاليين العالميين والذى يتم الاعداد له حاليا ليقام بمنتصف شهر ديسمبر القادم.

يأتي ذلك في اطار جهود المحافظة بالتعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين لإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بأشهر الاماكن بمدينة شرم الشيخ لزيادة وتنشيط الجذب السياحي لمدينة شرم الشيخ.

مستثمر ايطالي

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