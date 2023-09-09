بقى في 3 محافظات | وزير المالية يعلن عن مشروع ضخم بمصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي لم يغب عنا وعن القيادة السياسية هذا بجانب الانفاق على التعليم والصحة رغم التحدى الاقتصادى الكبير الذى نمر به فهناك مشروعات كبرى تعمل بها الدولة ومستمرون فى تحقيق ما نحلم به.

وحول الإنجازات التى تحققت قال معيط خلال الجلسة الحوارية التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية إن ما تم إنجازه في مصر على مدار الـ8 سنوات الأخيرة سيتذكره التاريخ، وستتذكره الأجيال القادمة لأنهم لن يعانوا مثل ما عانينا منه.

واشار وزير المالية إلى ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا ورغم اضطراب سلاسل الإمداد وغيرها.

وأضاف وزير المالية فقدنا إيرادات 400 مليار جنيه خلال السنتين في فترة جائحة كورونا لأن هناك مطارات وموانئ مغلقة ومصر كانت من الدول القليلة التي استطاعت أن تكمل، ويظل اقتصادها شغال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على دول العالم ومنها مصر، وهى فترة لها أثارها السلبية الصعبة ولكننا نأمل أن نمر منها وسنتجاوزها بإذن الله و"مصر لم تقف فقط عند إنشاء المدن والبنية التحتية والطرق ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد سنوات طويلة ودراسات وغيرها، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية، واليوم هذا النظام دخل في 3 محافظات وتم بناء ما يزيد على 87 مليار جنيه احتياطات لضمان استدامة النظام والذي كان بمثابة حلم، للتأمين على الأسرة المصرية ورعايتها صحيا، وعلى 2030 نكون قد غطينا 22 مليون مواطن مصري

وقال معيط مستعدين نصرف على التعليم في ظل الإصلاح التعليمي، فالتعليم الجامعي تم التأسيس له بالفعل وهناك طفرة، والتعليم قبل الجامعي نحتاج فيه إلى العمل بقوة ايضا وهناك اهتمام من الدولة المصرية بالتعليم رغم الضغوط التى نعانى منها ومع البنية التحتية نحرص على الاستثمار في التنمية البشرية ولا نغفله.

