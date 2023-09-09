قلوبنا مع الشعب المغربي.. رانيا يوسف تعلق على زلزال مراكش

علقت الفنانة رانيا يوسف، على زلزال المغرب المدمر وذلك عبر حسابها الشخصي على منصة اكس تويتر سابقاً.

وكتبت رانيا يوسف: “قلوبنا مع الشعب المغربي اللهم لطفك بأهلنا في ⁧‫المغرب‬⁩ ‏اللهم احفظ المغرب وشعبه”.

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، رصد الزلزال.

وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.