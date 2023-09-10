أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة اليوتيوبر الشهير والمتهم بـ سب وقذف الفنانة منى زكى إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسبها لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.

احالة المتهم بسب منى زكي الي المحكمة

قال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إن نيابة الشئون المالية والإقتصادية باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمتضمن اتهام يوتيوبر شهير يدعى أ. و بتهمة الإساءة لمجموعة فنانين من بينهم الفنانة منى زكي، لمشاركتهم في فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قام بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب يتضمن الإتهام الموجه إليه.

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