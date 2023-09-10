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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة اليوتيوبر الشهير والمتهم بـ سب وقذف الفنانة منى زكى إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسبها لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.

احالة المتهم بسب منى زكي الي المحكمة 

قال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إن نيابة الشئون المالية والإقتصادية باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمتضمن اتهام يوتيوبر شهير يدعى أ. و بتهمة الإساءة لمجموعة فنانين من بينهم الفنانة منى زكي، لمشاركتهم في فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قام بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب يتضمن الإتهام الموجه إليه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

سب منى زكي منى زكى أصحاب ولا أعز

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