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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استقبال مولودها الأول.. أبرز إطلالات جوري بكر مع زوجها أثناء الحمل

جوري بكر وزوجها
جوري بكر وزوجها

أطلت الفنانة جوري بكر بالعديد من الاطلالات المميزة وذلك قبل استقبال مولودها الأول.

وكانت جوري بكر قامت بجلسة تصوير اثناء حملها وظهرت بفستان ابيض وحرص زوجها على التقاط الصور معها.

جوري بكر ترزق بمولودها الأول

رزقت الفنانة جوري بكر بمولودها الاول من زوجها ، وذلك بعد عام تقريبا من زواجهما .

وكتبت جوري بكر عبر صفحتها على انستجرام :" الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى ".

جوري بكر:

نشرت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، رسالة الى جمهورها .

وقالت جوري بكر : خليكم مقتنعين دائما أن مش كل اللي بتشوفوه حقيقي ومش كل اللي بنزله حقيقي ممكن ورا الصورة والضحكة اللي نزلت دي الكواليس بتاعتها كانت كلها كسرة وغضب وعياط وتعب نفسي وتعب جسدي وحاجات تانية كتيرة.

وتابعت جوري بكر : رسالتي اللي عايزة أوصلها مفيش حد بيحب يشارك الناس اللي بتتابعه اللي هي أصلا فيها اللي مكفيها حاجات سلبية بس لازم أديكم أمل في بكره وأن ربنا بيعوض لأن ربنا مش بيحب الحاجات الوحشة ادعوا لبعض وأتمنوا الخير لبعض متعرفوش ربنا خد إيه مني أو من غيري عشان يكرمني بأي حاجة تانية في حياتي.

كانت الفنانة جوري بكر، قد حلت ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.

وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة  وكان تحدي كبير لي".

وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغلت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي"

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جوري بكر

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