أكثر سجن رعباً بأفريقيا .. يُحبس فيه آكلو لحوم البشر

يعد أحد السجون البربرية في أفريقيا هو بمثابة جحيم على الأرض، حيث يتمكن الناس من شم رائحة اللحم المتعفن من الجثث داخل جدرانه على بعد ميل واحد.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يضطر نزلاء سجن جيتاراما في رواندا، أحد أكثر السجون دموية في العالم، إلى أكل الجثث المتعفنة للسجناء الآخرين من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويقبع داخل هذا السجن المروع ، اللصوص والقتلة وبعض المجرمين الأكثر عنفًا في البلاد، ولكن يُخشى أن يكون بعض النزلاء أبرياء تمامًا.

اكثر سجن رعباً بأفريقيا .. يحبس فيه اكلي لحوم البشر

فيما تم بناء هذا السجن الذي لا يمكن تصوره على مشارف العاصمة الرواندية كيجالي، في عام 1960 كمسكن للعمال البريطانيين.

وتم تحويله فيما بعد إلى سجن مصمم لاستيعاب حوالي 400 سجين في ذلك الوقت.

وتعني الظروف المقلقة أن السجناء لا يتركون أمامهم في كثير من الأحيان أي خيار سوى الوقوف بسبب ضيق المساحة، حيث يوجد ما يصل إلى 8000 سجين محاصرين بالداخل على الرغم من أن سعة السجن تتراوح حاليًا بين 1300 و3000 سجين.

في ذروة طاقته، بعد الإبادة الجماعية في رواندا في منتصف التسعينيات، تشير التقديرات إلى أن السجن يضم ما يقرب من 50 ألف سجين في ظروف مزرية.

وتفيد التقارير أن أكثر من 1000 رجل لقوا حتفهم في جيتاراما في عام 1995 وحده.

وحتى اليوم، يُقال إن رائحة البراز واللحم المتعفن يمكن اكتشافها على مسافة تصل إلى ميل واحد.

اكثر سجن رعباً بأفريقيا .. يحبس فيه اكلي لحوم البشر

تشير التقارير إلى أن العديد من السجناء يمكن أن يموتوا يوميًا في سجن جيتاراما بسبب الظروف السيئة. كما تم الإبلاغ عن عدم وجود نظام صرف صحي، مما يعني أنه يجب على المدانين أن يجروا حافي القدمين عبر برازهم أو يناموا غارقين في مياه الصرف الصحي.

ومع غياب الرعاية الطبية، تحصد الظروف الصحية أرواحاً يومياً، كما تفعل العصابات التي تتمتع بالحرية في ارتكاب جرائم وحشية ضد من يختلف معها. ولا يزال العديد من السجناء في السجن ينتظرون المحاكمة.