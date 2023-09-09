عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر سجن رعباً بأفريقيا .. يُحبس فيه آكلو لحوم البشر

اكثر سجن رعباً بأفريقيا
اكثر سجن رعباً بأفريقيا

يعد أحد السجون البربرية في أفريقيا هو بمثابة جحيم على الأرض، حيث يتمكن الناس من شم رائحة اللحم المتعفن من الجثث داخل جدرانه على بعد ميل واحد. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يضطر نزلاء سجن جيتاراما في رواندا، أحد أكثر السجون دموية في العالم، إلى أكل الجثث المتعفنة للسجناء الآخرين من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويقبع داخل هذا السجن  المروع ، اللصوص والقتلة وبعض المجرمين الأكثر عنفًا في البلاد، ولكن يُخشى أن يكون بعض النزلاء أبرياء تمامًا.

اكثر سجن رعباً بأفريقيا .. يحبس فيه اكلي لحوم البشر 

فيما تم بناء هذا السجن الذي لا يمكن تصوره على مشارف العاصمة الرواندية كيجالي، في عام 1960 كمسكن للعمال البريطانيين.

 وتم تحويله فيما بعد إلى سجن مصمم لاستيعاب حوالي 400 سجين في ذلك الوقت. 

وتعني الظروف المقلقة أن السجناء لا يتركون أمامهم في كثير من الأحيان أي خيار سوى الوقوف بسبب ضيق المساحة، حيث يوجد ما يصل إلى 8000 سجين محاصرين بالداخل على الرغم من أن سعة السجن تتراوح حاليًا بين 1300 و3000 سجين.

في ذروة طاقته، بعد الإبادة الجماعية في رواندا في منتصف التسعينيات، تشير التقديرات إلى أن السجن يضم ما يقرب من 50 ألف سجين في ظروف مزرية.

 وتفيد التقارير أن أكثر من 1000 رجل لقوا حتفهم في جيتاراما في عام 1995 وحده.

وحتى اليوم، يُقال إن رائحة البراز واللحم المتعفن يمكن اكتشافها على مسافة تصل إلى ميل واحد.

اكثر سجن رعباً بأفريقيا .. يحبس فيه اكلي لحوم البشر 

تشير التقارير إلى أن العديد من السجناء يمكن أن يموتوا يوميًا في سجن جيتاراما بسبب الظروف السيئة. كما تم الإبلاغ عن عدم وجود نظام صرف صحي، مما يعني أنه يجب على المدانين أن يجروا حافي القدمين عبر برازهم أو يناموا غارقين في مياه الصرف الصحي. 

ومع غياب الرعاية الطبية، تحصد الظروف الصحية أرواحاً يومياً، كما تفعل العصابات التي تتمتع بالحرية في ارتكاب جرائم وحشية ضد من يختلف معها. ولا يزال العديد من السجناء في السجن ينتظرون المحاكمة.

سجن إفريقيا نزلاء سجن الأرض القتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

خبير يحذر من تصنيع الذكاء الاصطناعي أمراضا جديدة للقضاء على البشر

تصدرت السوشيال ميديا.. مزيج لموسيقى أشهر كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي

مواقف طريفة عن عالم الموتوسيكلات تشعل السوشيال ميديا

شاهد| كيف مازح النجم سيلفستر ستالون بابا الفاتيكان بطريقة غير متوقعة

حادث مروع لصبي توفى صعقاً بالهكرباء داخل فندق بريطاني شهير

عالمة تكتشف وجود تمساح في معدة ثعبان عملاق بورمي | صور

مُذنب نادر يصل إلى الأرض في هذا التوقيت .. ما قصته؟

ظهور ثعبان عملاق يزحف بأحد شوارع بريطانيا.. ما القصة

ترشيحاتنا

زلزال المغرب.. شهادات الناجين من الكارثة في مراكش.. شاهد

لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

سفارة اليابان: نقلنا للجانب المصري الموقف الكامل بشأن مياه فوكوشيما

رومانيا تعثر على حطام جديد لمسيرة روسية.. وبلاغ عاجل لـ الناتو

عن مظاهر الذوق العام.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يوعي الصغار بآداب الإسلام

الأمم المتحدة لـ شعب المغرب: نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طبيب.. علاج الصداع في المنزل

في ندوة «صدى البلد»|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة تواصله مع أهل المتهم الحقيقي

للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ