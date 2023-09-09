خبير دولي: كلمة السيسي خلال قمة العشرين كانت متزنة وموضوعية| فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة العشرين بالهند، كانت متزنة وموضوعية، وتشمل نظرة كلية للاستراتيجية المختلفة لكل القضايا العالمية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي شخص جسور يقتحم كل الموضوعات والمناطق الشائكة، واستطاع أن ينقل البلاد من هذه الأزمات من فترة المِلْح الأجاج إلى فترة العذب الفرات.

وأشار إلى أن الرئيس استطاع أن يحقق البنية التحتية التي تستطيع أن تجذب العديد من الاستثمارات حتى تصبح مصر أرض الفرص الواعدة ومفتاح الفرص الواعدة للقارة الأفريقية.