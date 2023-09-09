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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الآلاف ينضمون لـ حملة المصريين الأحرار.. السيسي رئيسًا| وشخصيات عامة ونخب تطلب الانضمام

صدى البلد

استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار «الحزبية الشعبية» لترشيح  عبد الفتاح السيسي لماراثون الرئاسة ٢٠٢٤:٢٠٣٠ الآلاف الطلبات من الانضمام كتابيا وإلكترونيا، بينهم شخصيات عامة ونخب في المجالات المختلفة، وامتدت طلبات المشاركة حتى أهالينا في النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة.


ووجه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، جموع قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين استجابة لطلبات ورغبات الأهالي عن تأييدهم والانضمام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.


ولاقت الحملة الشعبية لـ« المصريين الأحرار»انضماما غفيرا من عموم المصريين باختلاف الأعمار ومختلف المحافظات والمراكز وصولا إلى النجوع من أسوان وحتى مطروح؛ ويواصل أبناء الحزب اللقاءات المباشرة مع الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، والاختيار الأصوب لصالح مصر وأهلها.


فيما يواصل الحزب باختلاف المستويات التنظيمية تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب علي أعلى مستوى لحملة مرشح الحزب الرئاسي سوءاً من التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستي والرقابة والرصد، والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزياً وفرعيا للمتابعة عن كثب خلال مجريات العملية الانتخابية.


وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار علي أولوية التعامل المباشر مع الشارع والتلاحم في لقاءات مصغرة وطرق الأبواب والوصول لكل فئات المجتمع المصري لإعلاء الوعي وتوضيح الصورة الحقيقة لمسار الدولة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإشاعات التي يبثها المغرضون.


وأوضح أن النزول للشارع للحوار مع الناس والتوضيح ومواجهة المغالطات هي الخطوة الثالثة في المرحلة الأولى لحملة الحزب الشعبية لترشيح الرئيس السيسي، وما زالت تواصل الحملة جهودها علي الأرض بكل قوة وعزم.

 

وأكد أن الحملة تواصل جهودها علي الصعيدين الداخلي والخارجي سوءا من توضيح الحقائق باللغات المختلفة أو من خلال التواصل مع المصريين بالخارج ومسؤولين برلمانيين لدول خارجية لإغلاق الباب أمام محاولات حفنة من الكارهين عرقلة مسيرة مصر الرائدة.


وكان حزب المصريين الأحرار أجمع في ٣٠ يونيو الماضي اعتبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحاً رئاسيا للحزب والعمل علي ذلك في حملة حزبية شعبية قوية تعمل علي أربعة مراحل، بدأت بالجزء الأول من نشر اللافتات المضيئة والتدريبات الشبابية للحملة والمنضمين، والنزول للشارع واللقاءات المباشرة، وسيتم إعداد فيديو توضيحي موجز عقب انتهاء كل مرحلة من حملة المصريين الأحرار الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس.

حملة حزب المصريين الأحرار الحزبية الشعبية عبد الفتاح السيسي ماراثون الرئاسة الجمهورية الجديدة

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