عراقجي: إيران ترحب بالشراكات بين دول عدم الانحياز للنهوض بالتنمية المستدامة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران ترحب بالاتحاد والشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز في سبيل النهوض بالدبلوماسية المؤثرة والتنمية المستدامة داخل الحركة.



وجدد عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم /الخميس/، التأكيد على التزام إيران بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول عدم الانحياز.



وتعقيبا على كلمة الرئيس الأوغندي في حفل افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز، جدد عراقجي على ضرورة إعطاء الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية من قبل دول الحركة فضلا عن الحاجة الماسة للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، لافتا إلى أن إيران تتمتع بطاقات هائلة للتعاون مع أعضاء الحركة في سبيل مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التجارية، كما تشارك تخصصها في القطاعات المهمة بما فيها النفط والغاز.