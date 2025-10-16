قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجموعة شركات Oberoi الهندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد أجاي مهرا نائب رئيس مجموعة شركات Oberoi الفندقية، يوم الخميس ١٦ أكتوبر في نيودلهي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتميزة التي يتيحها صندوق مصر السيادي في القطاعات محل اهتمام الجانب الهندي، خاصةً قطاع العقارات والفندقة، حيث استعراض الوزير فرص التعاون بين صندوق مصر السيادي ومجموعة Oberoi في تطوير عدد من المباني والأصول، لا سيما بعد انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية لزيادة أعداد السياح القادمين الى مصر، مشجعاً الشركة على التوسع في أعمالها في مصر من خلال إقامة مزيد من الفنادق والمطاعم في مدن مُختلفة بالبلاد، وذلك في ضوء التوجَّه لجذب مزيد من السياح الهنود الذين يولون اهتمامًا متزايدًا بزيارة مصر، سواء لزيارة المواقع الأثرية والتاريخية أو الخدمات الترفيهية. 

وتناول وزير الخارجية اعتزام الشركة تشييد فندق بالقرب من منطقة الأهرامات فضلا عن إداراتها لعدد من المشروعات الفندقية القائمة بالقاهرة واسوان.

وزير الخارجية مصر والهند بدر عبد العاطي أجاي مهرا صندوق مصر السيادي العاصمة الإدارية الجديدة الرؤية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

دونج فنج فويا فرى ام سكودا كودياك

تختار ايه .. دونج فنج فويا فرى أم سكودا كودياك 2026

هاتف GT 8 Pro

ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro.. مواصفات قوية جدا وسعر متوسط

حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

محطات هامة في حياة فريتز فيدلر مصممم سيارات بي إم دبليو

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد