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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: دعوة السيسي لحضور قمة العشرين تعكس دور مصر وثقلها بالمنطقة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة دول العشرين في الهند، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، موضحا أن هذه الدعوة انعكاس لدور الدولة المصرية المحوري وثقلها في المنطقة، لا سيما بعد انضمامها إلى تكتل بريكس، الذي يضم الصين وروسيا والهند، إلى جانب عدة دول أخرى لها ثقلها الاقتصادي والسياسي.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن النجاح الذي حققته مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي؛ جعلها قوة اقتصادية وإقليمية كبرى في كل الفعاليات العالمية، ومنها مجموعة قمة العشرين في الهند، موضحا أن حضور الرئيس السيسي القمة تقدير لدوره المؤثر إقليميا وعالميا، والثقة في رؤيته التي جعلت من مصر دولة قوية ومركزية وثقل حضاري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن حضور مصر قمة مجموعة العشرين يؤكد أهميتها الكبيرة فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، لأنها تعد بوابة ومفتاح القارة الأفريقية في أكثر من بعد سواء عربي أو إقليمي، مؤكدا أن الرئيس السيسي سيشدد خلال القمة على ضرورة تسيير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بأن تكون التنمية لجميع الأطراف.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تحمل على عاتقها سياسة الدفاع عن قارة أفريقيا وحقوقها عالميا، وقمة العشرين ستكون فرصة هائلة لطرح هذه القضايا بقوة وخصوصا ما يتعلق بالتغير المناخي وديون القارة وعملية التنمية المستدامة فيها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيطالب بضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين ستسوق بكل تأكيد للاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر موجودة في قلب خريطة التفاعلات الدولية والإقليمية، وتطرح رؤى ومقاربات للتعاملات الاقتصادية حول العالم في هذا التوقيت، وتحدث نوعًا من التوازن في علاقاتها.

وأشار إلى أن مصر ستجني مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة من وراء هذه المشاركة، فضلا عن التسويق للاقتصاد الوطني، وتأكيد جدارة التحول السياسي في مصر الجديدة، علاوة على أنها تحجز لمصر دورا في الشراكات الاقتصادية والتكتلات الدولية التي تتشكل الآن، مؤكدا أن مشاركة السيسي في هذه القمة تعكس مدى التقدير والاحترام الكبير الذي توليه القيادة الهندية للدولة المصرية بقيادة الرئيس، للنهوض بمصر وتحقيق تنمية مستدامة ورؤية مستقبلية يشهد لها العالم.

ونوه بأن مشاركة مصر في قمة العشرين تأكيد على ما وصلت إليه الجمهورية الجديدة عربيًا وإقليمياً ودولياً، وما تتمتع به من دور محوري مؤثر بالمنطقة نتيجة رؤية ومجهود الرئيس السيسي في إعادة مصر لمكانتها على الساحة العالمية.

حسين أبو العطا المصريين تحالف الأحزاب المصرية الرئيس السيسي الهند ناريندرا مودي

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