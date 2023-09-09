7 خطوط حمراء.. تفاصيل اتفاق قادة العشرين بعد انضمام أفريقيا| حصاد اليوم الأول

عقدت اليوم قمة مجموعة العشرين G20، في عاصمة الهند نيودلهي، وتضمن الإعلان المشترك الخاص بها، اعترافا بوجود وجهات نظر وتقييمات مختلفة لعدة أحداث عالمية، حيث جاء في وثيقة البيان الختامي، إن المجموعة أشارت إلى المعاناة الإنسانية والآثار السلبية الإضافية للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد والاستقرار المالي الكلي والتضخم والنمو، ما أدى لتعقيد البيئة السياسية بالنسبة للبلدان، وخاصة البلدان النامية والأقل نموا، التي لا تزال جميعها تتعافى من جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية التي قوضت التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد النص التوافقي في قمة العشرين، على دعم السيادة والسلامة الإقليمية، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، موضحا أنه فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فتؤكد المجموعة على المواقف الوطنية والقرارات المتعمدة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحددة مشددين على ضرورة أن تتصرف جميع الدول بطريقة تتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها.

الاتفاق على 7 نقاط محورية

وأضاف البيان، أنه تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب جغرافية ضد سلامة الأراضي والسيادة أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وجاءت أبرز نقاط البيان الذي جاء في 34 صفحة أبرز النقاط التالية:

تدعو مجموعة العشرين، إلى تنفيذ كامل لاتفاق الحبوب لضمان إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

ضرورة إصلاح منظومة التجارة العالمية.

ضرورة الحل السلمي للنزعات واللجؤ إلى الحوار.

احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك "سلامة الأراضي والسيادة".

إن قمة مجموعة العشرين ليست منصة لحل المشكلات الجيوسياسية.

تعهد مجموعة العشرين بتسريع العمل على مكافحة التغير المناخي.

قادة العشرين يدعمون جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030.

إفريقيا عضوا في مجموعة العشرين

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في مستهل القمة الـ18 في العاصمة نيودلهي، موضحا أن الهند قدمت اقتراحا لمنح العضوية الدائمة في مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن لدينا اتفاق الجميع على هذا الأمر.

وأضاف مودي، خلال كلمته، أنه بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يشغل مقعده كعضو دائم في المجموعة وذلك خلال قمة العشرين.

رسائل السيسي في قمة العشرين

من ناحية أخرى بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الرسائل، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الـ 18 لقادة مجموعة العشرين G20، التي تنعقد في نيودلهي عاصمة الهند، موضحا أن دور مجموعة العشرين يبرز على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، ووضع حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه الدول النامية.

وأشار إلى أن الدور الأكبر يتمثل فيما يتعلق بشأن الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

قمة العشرين

4 أهداف اقتصادية لأفريقيا

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر وضعت بالتشاور مع الأشقاء الأفارقة، في إطار رئاستها اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية "النيباد"، أهدافاً محددةً لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتنفيذ ما يلي:

تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية.

تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.

حشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء.

معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسياً واقتصادياً، من أجل تحقيق الاستقرار.

مصر سلة غذاء العالم

وسلط الرئيس السيسي، الضوء على اقتراح مصر بشأن مواجهة أزمة الغذاء، مشيرا إلى أن مصر أعلنت مؤخرا عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب وتداولها، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار التكامل مع جهود التصدي لأزمة الغذاء، وفي إطار دعم العمل الدولي متعدد الأطراف.