ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
أخبار البلد

الرئيس سيتفقده .. عرض قطار "الفيلارو" فائق السرعة بمعرض النقل لأول مرة

حمادة خطاب

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه سيتم عرض قطار "الفيلارو" فائق السرعة، المقرر تشغيله ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع، في أرض المعارض يوم الأول من نوفمبر المقبل، خلال معرض ومؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار (معا لتحقيق التنمية المستدامة) خلال الشهر القادم.


وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتفقد القطار السريع خلال المعرض، حيث سيتم إجراء أولى تجاربه التشغيلية في أكتوبر الجاري، على طريق الفيوم مرورا من أسفل كوبري طريق الفيوم يوم ٩ نوفمبر القادم، وذلك في إطار استعدادات الدولة لتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع ضمن شبكة النقل الحديثة التي تربط مختلف المحافظات.


وأضاف أن صناعة النقل في مصر تمضي بخطى واثقة نحو العالمية، بفضل الإرادة السياسية والدعم الكامل من القيادة، وبمشاركة الشركات الوطنية والعالمية التي تعمل على تحقيق التكامل الصناعي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة النقل المتطورة، لافتا إلى أن صناعة النقل تمثل قاطرة حقيقية للتنمية، وقادرة على نقل مصر نقلة كبيرة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية.


وأوضح الوزير أن هذا المعرض المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية بمختلف قطاعات الصناعة والنقل، يمثل محطة مهمة في مسيرة الدعم الاقتصادي والتكامل الصناعي.


وتابع أن الدورات السابقة للمعرض حققت نتائج ملموسة، حيث بدأت شركات عديدة تصنيع منتجات محليا حتى وإن كانت بسيطة، لكنها أسهمت في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، معتبرا أن هذه الخطوات هي الطريق الحقيقي لتوطين الصناعة في مصر.


وأشار الوزير إلى أن ما نشهده اليوم هو إطلاق أول معرض دولي للصناعة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أن الحدث يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والدعم الصناعي بين مختلف قطاعات الدولة الحيوية، معلنا عن إقامة المعرض على مساحة كبيرة تضم قاعتين مخصصتين للصناعة، تُعرض فيهما الإنجازات المحققة على أرض الواقع في المشروعات الصناعية، وقاعتين مخصصتين للنقل، تُبرز الطفرات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال البنية التحتية للنقل والمواصلات.


وأكد الوزير أن معرض الصناعة يهدف إلى عرض الإنجازات الصناعية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة الدولية، مما يسهم في توفير العملة الأجنبية عبر إحلال الواردات بالمنتج المحلي.


وأشار الوزير إلى أن معرض النقل يُبرز التطور غير المسبوق الذي شهدته مصر في منظومة النقل المتكاملة، سواء في السكك الحديدية أو النقل البحري أو النقل الذكي، معتبرا أن النقل هو شريان الاقتصاد الوطني الذي يسهل حركة التجارة والاستثمار.

