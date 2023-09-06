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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير الزراعة يلقي كلمة مصر في المنتدي الأفريقي لنظم الغذاء بتنزانيا

صدى البلد


غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي القاهرة 
متوجها الي مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية
للمشاركة في المنتدي الأفريقي لنظم الغذاء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي مع مختلف دول القارة الأفريقية وتلبية لدعوة من السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ويقوم القصير بإلقاء كلمة نيابة عن الرئيس السيسي بالجلسة الرئاسية كم انه من المتوقع ان يشارك في عدد من الجلسات الجانبية بالمنتدي فضلا عن اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول القارة الأفريقية لبحث أوجه التعاون المختلفة علي الصعيدين الثنائي والمتعدد وذلك لدعم جهود القارة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومتطلبات استدامة الأنظمة الغذائية بها.

هذا ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة  الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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