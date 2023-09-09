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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم السبت 9-9-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

انخفض  سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت، بمقدار 15 جنيها في محلات الصاغة المختلفة، وذلك على مستوى الأعيرة المختلفة.

وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب نحو 2190 جنيها للبيع و 2200 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر تداولا.

وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 2503 جنيهات للبيع و 2514 جنيها للشراء.

تذبذب أسعار أعيرة الذهب في مصر .. وهذا سعر الجرام عيار 18

سعر الذهب اليوم 6-9-2023 في محلات الصاغة


وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1877 جنيها للبيع و 1886 جنيها للشراء .


وبلغ سعر عيار 14 نحو 1460 جنيها للبيع و 1476 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء.

أسعار مناسبة


قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن السعر الحالي للذهب مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمي.

وأكد ناجى فرج، خلال تصريحات له، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.

وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصري".

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الذهب 24 سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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