نيفين منصور: نحتاج قرارات كثيرة لخفض معدلات التضخم

قالت الإعلامية نيفين منصور، إننا نحتاج إلى العديد من القرارات والتوصيات، التي تضمن تحقيق الاستقرار المالي والنهوض بالدولة، وتطبيق الشمول المالي بشكل موسع، وبالتالي ينتج عنه تنمية الاقتصاد، وتنخفض معدلات التضخم، ويتم السيطرة على الأسعار.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج ”من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أنه يجب أن تكون هناك خطة مدروسة بكل دقة؛ للسيطرة على الدين العام الداخلي والخارجي.

ونوهت بأن تجاوز الأزمات، يتطلب وضع تشريعات وحوافز للمستثمرين؛ حتى يشعروا بالمناخ الآمن للاستثمار في مصر.

وأشارت إلى أن المواطن والمستثمر أيضا يجب أن يشعرا بأن تعاملاتهم المالية بالبنوك، آمنة تمامًا.

https://youtu.be/Qh0jS3iXtK8

