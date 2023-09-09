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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوروبا تتجه نحو الإفلاس.. الأسر والشركات مثقلة بالديون

أرشيفية
أرشيفية

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، حيث تعاني العديد من الأسر والشركات من أزمة الديون.

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انخفاض كبير في أسهم بورصات أوروبا

 

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذّرت من موجة إفلاس تهدد شركات مؤثرة في بنية الاقتصاد الأوروبي؛ بسبب ارتفاع مستوى الديون.

وأشارت المنظمة في أحدث تقرير لمنطقة اليورو إلى أنه في بعض الدول تكون الأسر والشركات مثقلة بالديون وبالتالي معرضة للزيادات في تكاليف التمويل.

وأضافت أن المستويات المرتفعة لديون الشركات تهدد بموجة من حالات الإفلاس، وكانت أكبر زيادة في حالات الإفلاس في قطاعات الخدمات مثل الإقامة والتنقل.

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