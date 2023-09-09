المعارضة.. عمرو أديب : أرجوكم بلاش تغرقوا المركب بمصر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لا ولن يصرح بدعم مرشح رئاسي معين

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:" هاتوا اللى يعجبكم يقود المركب بس بلاش تغرقوا البلد

حياة المصريين

ووجه عمرو أديب حديثه الى المعارضة قائلا:" غالبية الناس مش هتعرف تنجوا رفقا بمصر وحياة المصريين، المعركة العبثية ممكن تودينا فى داهية كلنا ".

وكان علّق الإعلامى عمرو أديب، على ما يحدث فى الحياة السياسية فى مصر حاليا تزامنًا مع دخول الانتخابات الرئاسية قائلاً:" هو حد فيه نفس فى أى دولة فى العالم يبتدى من أول وجديد كل سنتين تلاتة".



وأضاف أديب قائلا:" مشفتش حد معارض خالص، بيفكر ازاى الانتخابات تكون بشكل طبيعي، كلهم بلا استثناء عايزين يطربقوا البلد باللى فيها".



وأوضح عمرو أديب قائلاً: "إستحالة هقول لحد انتخب مين، وبقول لحضراتكم رفقًا بمصر".