الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بتشديد إجراءاتها العسكرية في محافظة رام الله والبيرة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية راس كركر وآخر عند مدخل قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، وثالث على طريق وادي الدلب، والذي يربط بين قرى غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية برقة شرق رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.