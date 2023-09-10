عبدالمنعم السيد: مجموعة العشرين أكبر تجمع اقتصادي.. ومشاركة مصر هامة|فيديو

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين التي انعقدت في نيودلهي.

أوضح "السيد" خلال مداخلته في برنامج "مساء دي إم سي" الذي يُذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، أن مجموعة العشرين تمثل تكتلًا اقتصاديًا كبيرًا وهي أكبر منتدى اقتصادي يضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن اليوم تمت الموافقة على انضمام الاتحاد الأفريقي إلى هذه المجموعة، مما زاد عدد الأعضاء إلى 21 عضوًا، لافتا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة جاءت بناءً على دعوة من رئيس وزراء الهند، نظرًا لأهمية مصر كقوة اقتصادية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، والتي يجب أن تكون ممثلة في هذا النوع من التعاون والحوار، ويجب أن يتم الاستماع إلى مقترحاتها.