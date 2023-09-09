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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر مركز عالمي لتخزين الحبوب| خبير اقتصادي: كلمة الرئيس بقمة العشرين متميزة

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في قمة العشرين

علق عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على فعاليات قمة العشرين في الهند، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها.

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وقال عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  مجموعة العشرين تعتبر أكبر تجمع اقتصادي وسياسي على مستوى العالم ".

وأضاف عبد المنعم السيد:" تجمع مجموعة العشرين به 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 75% من حجم التجارة العالمية ".

وتابع عبد المنعم السيد :" مجموعة العشرين تستهدف وضع السياسات الاقتصادية ".

وأكمل عبد المنعم السيد:" كلمة الرئيس السيسي كانت متميزة، والرئيس تحدث عن استعداد مصر كي تكون مركزا عالميا لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية".

ولفت عبد المنعم السيد، إلى أن: "مصر تشهد تطويرا في الموانئ، خاصة ميناء بورسعيد، ولدينا نقاط تخزين كثيرة، ومصر على أتم الاستعداد كي تكون مركزا عالميا لتخزين الحبوب ".
 

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