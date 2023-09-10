بمكياج صاخب.. رانيا التومي تبرز سحر ملامحها

تحرص الفنانة رانيا التومي، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها احدث اطلالاتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت النجمة التونسية، أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج صاخب ابرز جمالها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها بشكل منسق ولامع.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها، فهي تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة، وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة، والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتصدرت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعج أن خطفت الأنظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع"، حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف الذي رشحها للمشاركة في العمل.



مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.