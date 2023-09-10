الأهلي ينهي اتفاقه مع موديست بهذا المبلغ

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه بشكل شبه رسمي مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق بوروسيا دوتمورند الألماني السابق تمهيداً لارتدائه الفانلة الحمراء في الموسم المقبل.



وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة TeN:"اتفق النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست على التوقيع لمدة موسمين مقابل مليون و750 ألف دولار على أن يتم تجديد العقد في الموسم الثاني بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم الأول ومشاهدة اللاعب على الطبيعة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق " .



وأضاف : " من المقرر أن يصل اللاعب خلال يومين إلى القاهرة من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والتوقيع رسمياً وقد يتم قيده في قائمة مباراة السوبر الإفريقي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري " .