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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 منشآت مخالفة وتحرير 31 محضرا في حملة بالإسكندرية

حملة مكبرة شرقي الإسكندرية
حملة مكبرة شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الحي بالتعاون مع الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بسموحة بنطاق الحي، استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة.

وتوجهت الحملة إلى شوارع الفردوس والفتح ومسجد حاتم بمنطقة سموحة، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعدين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

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وأسفرت الحملة عن  قيام القوى العاملة عن تحرير 6 إنذارات، وقيام صحة شرق بتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية ، وقيام الطب البيطري بإعدام 20 كيلو مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي عبارة عن لانشون وجبنة حمراء، بالإضافة إلى قطع بيتزا منتهية الصلاحية  ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير 10 محاضر ، وقيام تموين شرق بتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وبيع سجائر بسعر زائد ومصادرة كمية من السجائر مجهولة المصدر . 

على الصعيد ذاته قامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 302 حالة إشغال متنوعة،  بالإضافة قيام إدارة الإيرادات بتحصيل 39 ألف جنيه غرامات فورية ، وقيام رخص المحلات بغلق وتشميع 3 منشآت ، وقيام الصرف الصحي بتحرير 3 إنذارات.

 جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، ومحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، وممثلي شركة نهضة مصر ، وهاني محمد مدير إدارة إشغال الطريق  ، والأستاذ حاتم حامد مدير إدارة رخص المحلات ، والمسئول الإعلامي ، وممثلي إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والإيرادات والرصد البيئي بالحي وممثلي الطب البيطري والسلامة وصحة شرق وصحة البيئة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية .

الاسكندرية حى شرق أحمد حبيب الإجراءات الاحترازية الإجراءات القانونية اللازمة الأسواق العشوائية

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