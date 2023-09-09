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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة العملاقة سابيك بحمولة 100 ألف طن قمح

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية سفينة النقل العملاقة سابيك حيث تم تراكيها على رصيف 92 بميناء الدخيلة وجاري حاليا العمل على تفريغ حمولتها.

يذكر أن السفينة سابيك ترفع العلم البنمي برقم التسجيل IMO 9240433 ويصل طولها إلى 250م بعرض 44.04م وبغاطس يصل إلى حوالي  14.م بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبا.

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وقامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة سابيك  الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في روسيا حيث تم دراسة تخطيط التراكي وتحديد للأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة خاصة وأن هيئة ميناء الأسكندرية تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير - وزير النقل قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران باعماق تصل إلى 20م تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائي الأسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى ما يتم إنشاءه حالياً من أرصفة ومحطات تخصصية على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية فضلا علي تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ـ إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة SABAEK وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة أطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها والذي تم ليلاً على الرصيف المخصص لاسيما وأن هذه السفينة تعد أكبر سفينة غلال يتم إستقبالها في ميناء الأسكندرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات المتقدمة الفنية ببرج الإرشاد

وصدرت توجيهات سيادته إلى الإداراة المركزية لميناء الدخيلة بالإشراف الكامل عالى كافة العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كافة العقبات مع إلتزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الإلتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة.

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