عدد ضحايا زلزال المغرب يتجاوز الألفين وسط استمرار البحث عن ناجين.. ومجموعة العشرين تتبنى إعلانًا يتجنب التنديد بحرب روسيا في أوكرانيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

الملك محمد السادس يترأس اجتماعًا لبحث الوضع بعد زلزال المغرب

المغرب يعلن الحداد لثلاثة أيام بعد الزلزال المدمّر

بايدن يؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب المغرب

أوكرانيا: الإعلان المشترك لمجموعة العشرين بشأن الحرب "ليس أمراً يدعو للفخر"

مسؤول: إعادة فتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان بشكل متزامن

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر خلال لقاءه أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على تعزيز التعاون مع الأتحاد الأوروبي، في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027" كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الداخلية المغربية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، الجمعة، إلى 2012 وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 2059 إصابة، من بينها 1404 إصابة خطيرة، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وقالت "الجريدة" إن العاهل المغربي محمد السادس ترأس في القصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال ووجه بتعزيز فرق البحث والإنقاذ والوسائل اللازمة لتسريع إنقاذ الجرحى، كما وجه بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج لإعادة التأهيل، وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال.

وذكرت "القبس" أن الديوان الملكي المغربي أعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام الوطنية، بعد الزلزال المدمر.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب المغرب في مواجهة آثار الزلزال. وقال بايدن: "أشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر البشرية والدمار الذي سبّبه الزلزال، وتلتزم الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب المغرب، وصديقي الملك محمد السادس في هذا الوقت العصيب".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن قادة مجموعة العشرين، تبنوا إعلاناً توافقياً في اليوم الأول من قمة في نيودلهي تجنب التنديد بحرب روسيا في أوكرانيا لكنه دعا جميع الدول إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعياً للاستيلاء على أراض. وأقر القادة بوجود اختلاف في وجهات النظر بشأن الوضع القائم في أوكرانيا، لكنهم دعوا جميع الدول إلى "الامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة".

وجاء في الإعلان المشترك أنه "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، نعيد التذكير بالمباحثات التي دارت العام الماضي في مدينة بالي الإندونيسية، ونؤكد على المواقف الوطنية والقرارات المتخذة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو قوله: "من الواضح أن مشاركة الجانب الأوكراني (في اجتماع مجموعة العشرين) كانت ستسمح للمشاركين بفهم الوضع بشكل أفضل".

وذكرت "الوطن" أن حكمت حاجييف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذري إلهام علييف قال إنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان. وأكد أنه سيتم فتح الطرق بشكل متزامن، وأضاف أنه سيتم الإبقاء على نقطة التفتيش التابعة لأذربيجان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا.