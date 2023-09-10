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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي| بث مباشر

مراسم وضع اكليل من
مراسم وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي

نقلت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "اليوتيوب" بثا مباشرا، لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي. 

 

قمة مجموعة العشرين
 وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين؛ تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، وفي ظل دور مصر المحوري في المنطقة. 
 

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، وحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.
 

تعتبر قمة مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

https://www.youtube.com/live/eqTwCsQlwCk?si=NHGuGj6DOhqmlIEO

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