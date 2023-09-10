عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. بدء إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مسجد الفتح

صدى البلد

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ أحداث مسجد الفتح.

إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث عين شمس

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسد حجاج

كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما كما عاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات، وعاقبت متهما حدثا بالسجن لمدة 5 سنوات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تحول كبير.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث عين شمس

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة متهم بإنهاء حياة موظفة بسبب 800 جنيه

الحكم على صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية

فتحية نصبت الفخ .. جريمة مثيرة بقصر النيل

الليلة عيد واتشفى غليلي.. هتاف شقيق ضحية زوجها بالنزهة في محكمة الجنايات

الحكم على صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته في النزهة.. بعد قليل

بكاء وإنكار ومرض وتوعد.. مفاجآت في كواليس محاكمة طبيب الساحل

ترشيحاتنا

القاهرة 37| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر

أسعار الذهب اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

إسقاط 25 منها.. 32 مسيرة روسية تهاجم أوكرانيا خلال الليل

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

ليبيا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة دانيال|فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ