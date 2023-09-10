فى عيد ميلادها.. عمر فادية عكاشة الحقيقي.. وسر قرار الاعتزال وارتداء الحجاب

تحتفل اليوم الفنانة فادية عكاشة بعيد ميلادها الثانى والثمانين والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى على الرغم من مشاركتها فى أدوار ثانوية.

فادية عكاشة

فادية عكاشة

ولدت فى 10 سبتمبر 1941, بدأت حياتها الفنية فى أواخر الستينات حيث تميزت بقدرتها على تجسيد الأدوار سواء فى السينما أو المسرح أو التلفزيون. تميزت "عكاشة" فى أداء اﻷدوار المساعدة, كانت بدايتها من خلال المسرحية الكوميدية "اللى عايزنى يجينى" توالت بعدها أعمالها, أهمها كان "فجر اﻷسلام" عام 1971, و "ممنوع فى ليلة الدخلة" و "الطاووس" و "استاكوزا" كما شاركت فى عدة مسلسلات تلفزيونية منها "هوانم جاردن سيتى" و "يوميات ونيس" وقد جسدت فيه دور “عايدة” سكرتيرة ونيس في أربع أجزاء متتالية، وهو مسلسل مصري اجتماعي تم تصويره في ثمانية أجزاء، وتدور أحداثه حول الأب “ونيس”، والأم “مايسة”، وأبنائهما الأربعة “عز الدين، جهاد، شرف الدين، هدى” ويسعى الأبوان لتربية أبنائهما على القيم والأخلاق، ليكونوا أباء وأمهات صالحين في المستقبل، ليتفاجأ الأبوان في رحلتهما في تربية أولادهما أن للمجتمع المحيط تأثير قوي على تكوين شخصية أبنائهما، وقد حقق هذا المسلسل نجاح جماهيري منقطع النظير، وقد تم تحويله إلى عمل مسرحي قام ببطولته نفس أبطال المسلسل.

اعتزال فادية عكاشة

كشفت الفنانة فادية عكاشة، سر ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية وعدم مشاركتها في اي أعمال.

وقالت فادية عكاشة، في تصريحات صحفية إنّها قررت اعتزال الفن، لانها تعبت صحيًا وتعرّضت مؤخرا لحادث أثّر على قدمها، وتسير بعكاز.

وأما عن ارتداء الحجاب قالت فادية عكاشة : ارتديت الحجاب كنوع من الاحتشام وليس قرار دينيا.