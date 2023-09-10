بعد الزلزال المدمر.. بيان مهم من البيت الأبيض لدعم المغرب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه أبلغ المغرب بالاستعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب في وقت سابق عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة.

وقال بايدن في بيان "أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال في المغرب.. مشاعرنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من هذه المحنة الرهيبة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية".

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، أمس، إلى 2012 وفاة و2059 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات تواصل "تجنيدها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى".