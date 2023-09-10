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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأقل من نصف الثمن.. الكتب الخارجية تملأ الرصيف بالإسماعيلية| فيديو

شراء الكتب الخارجية
شراء الكتب الخارجية بالإسماعيلية من الرصيف

 

https://fb.watch/mZcHPVIRgx/?mibextid=Nif5oz

شهدت محافظة الإسماعيلية، مع إقتراب العام الدراسي الجديد، ظاهرة جديدة وهي قيام بعض الباعة الجائلين ببيع الكتب الخارجية بأقل من اسعارها المتداولة بالمكتبات بنسبة 50%.

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قال أشرف محمد، بائع الكتب، من محافظة سوهاج، إن عائلته علي مدار 25 تعمل في مجال بيع الكتب الخارجية ولديهم مكتبات موزعة بالمحافظات، إلا أن هذا العام هو  الأول لهم في محافظة الإسماعيلية، حيث أقاموا فرش في الجهة المقابلة لسوق الجمعة لبيع الكتب الخارجية بنصف الثمن علي الرصيف تخفيفا علي أولياء الأمور.

وأضاف أشرف أنه يبيع الكتب الخارجية المستعملة مقابل 30 جنيه للكتاب، و60 جنيه للكتاب الجديد ولكن طبعة العام الماضي.

وأشار أشرف، إلى وجود بعض الاختلافات بين الطبعتين ولكنها بسيطة مقابل انخفاض سعره الي النصف بالمقارنة بالمطروحة بالمكتبات.

وتوافد عدد كبير من المواطنين علي فروشات بيع الكتب الخارجية بأقل من اسعارها بمدخل سوق الجمعة وسط المدينة بعد شكاواهم من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه في المكتبات حتي وصل سعر الكتاب الواحد الي 250 في مواد مدارس اللغات سواء خاصة أو تجريبية.

و في هذا السياق، محمد قدري، ولي أمر لأربع أبناء، أنه صدم من الأسعار الغالية للكتب الخارجية بالمكتبات وسمع من جاره أن هناك شاب يبيع الكتب الخارجية بأقل من اسعارها وبالفعل حضر لشراء الكتب لأبنائه الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

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