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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين ترسل فريقا للمساعدة في إنقاذ ضحايا زلزال المغرب

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن فريقا فلسطينيا يضم عمال إنقاذ وطواقم صحية، من الضفة الغربية، سوف ينطلق مساء اليوم الأحد، إلى المغرب للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب غرب مراكش وخلف آلاف الضحايا والمشردين.

وقالت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، إن الفريق يضم 24 كادرا بينهم 10 أطباء من متخصصين في الطوارئ وعلاج كسور العظام، و10 آخرين من الدفاع المدني، بالإضافة لمختصين من الهلال الأحمر، وطاقم الإعلام الرسمي.

وبين الزهيري، أن الفريق الفلسطيني سيتوجه إلى المغرب مساء اليوم، بعد إتمام كافة التجهيزات والتنسيقات اللازمة، لضمان حركته ووصوله إلى هناك، لافتا إلى أنه سيمكث في المغرب نحو 7 أيام كحد أدنى.

وأكد الزهيري، أن الفريق لن يدخر جهدا في سبيل المساعدة بجهود الإنقاذ بالمغرب، مضيفا "نحن على تواصل مع السلطات المعنية بالمغرب، لضمان وجود تنسيق عالي المستوى، يُمكّن الفريق من القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من 2000 قتيل.

وقالت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

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