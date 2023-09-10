اتفاق على الراتب ومدة العقد.. الأهلي يستعد لحسم صفقة مصطفى أشرف.. خاص

كشف مصدر مقرب من المصري مصطفى أشرف، لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لموقع “صدى البلد”: "المفاوضات توقفت نحو 3 أيام، ثم تلقى اللاعب مكالمة من مسؤول بالنادي الأهلي أمس السبت لاستئناف المحادثات”.

وأضاف: "هناك اتفاق مع النادي الأهلي حول توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم خامس، والأمور المادية لا يوجد عليها خلاف واللاعب يريد خوض التجربة".

واختتم: "لا تزال هناك بعض النقاط قيد المناقشة وهو ما يعطل اتمام الصفقة".

من هو مصطفى أشرف صفقة الأهلي المحتملة؟

ولد مصطفى أشرف في عام 2004 بمدينة بنها، ويحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، وبدأت حكايته مع كرة القدم بالانضمام إلى نادي رينكامب الألماني عام 2008، ولعب في صفوفه لمدة عامين، لينضم بعد ذلك إلى ديسبورج عام 2010.

انتقل مصطفى أشرف بعد ذلك إلى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في 2012، ومثل منتخب ألمانيا للشباب في العديد من المناسبات، ثم قرر بعد ذلك اللعب لمنتخب مصر، ويتواجد حاليا رفقة معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي