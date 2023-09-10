كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بدءًا من 2025

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا ابتداء من عام 2025 على المدى الطويل، بالإضافة إلى 300 مليون دولار تعهدت بها سابقًا للعام المقبل.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أدلى يون بهذا التعليق خلال جلسة قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي بالهند.

وفي وقت سابق، طلب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بمزيد من الأسلحة الثقيلة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه قواته لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال أوميروف خلال مؤتمر في كييف: "نحن ممتنون لكل الدعم الذي تمّ توفيره، لكننا نحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة.. أسلحة ثقيلة.. وأعيدها مجددًا، أسلحة ثقيلة".

وأضاف: "نحن نحتاج إليها اليوم.. نحتاج إليها الآن".