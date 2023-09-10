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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشاطئية يواجه البرتغال اليوم فى الجولة الثانية ببطولة البحر المتوسط

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية

يواجه منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى نظيره منتخب البرتغال فى الجولة الثانية ببطولة البحر الأبيض المتوسط فى تمام الساعة الخامسة مساءا. 


وكان المنتخب قد فاز على منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مباريات البطولة وسجل أهداف المنتخب حسان محمد ومحمد عبد النبى لوحا وحسام باولو.
 

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واختار المدير الفنى لمنتخب مصر  قائمة تضم ١٢ لاعبا لخوض منافسات البطولة وتضم القائمة كلا من :

 

محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 


ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.  


واجرى محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية اتصالا هاتفيا مع المدير الفني للمنتخب أطمئن خلالها على إقامة بعثة الفراعنة والحاله الفنية للاعبين قبل مباراة الغد.


وأشاد أبوالوفا بالروح القتالية العالية للاعبين وحسن إدارة الجهاز الفني للمباراة خاصة وأنها استعداد قوى للمنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، وطالب أبوالوفا من اللاعبين والجهاز الفنى بذل أقصى مالديهم من أجل المنافسة على الكأس واسعاد الجماهير. 


وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة فى المجموعة الثانية مع منتخبات إيطالياوالبرتغال.

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