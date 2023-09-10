في اليوم العالمي لمنع الانتحار.. تعرَّف على آلية التواصل مع وحدة الدعم النفسي بالأزهر

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تزامنًا مع اليوم العالمي لمنع الانتحار، أبرز المعلومات على وحدة الدعم النفسي بالمركز.

اليوم العالمي لمنع الانتحار

وقال الأزهر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نحن معك، تحدث معنا سنسمعك، تخلص من همومك، بُثّ شكواك، أخبرنا عن قلقك ومخاوفك، عبِّر عن مشاعرك؛ لتجد منا كل الدعم والنصح والمشاركة”.

وأكد الأزهر: «الدعم النفسي ليس شعارًا، بل هو عمل وجهد يبذله أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال استقبالهم الاتصالات الهاتفية التي تستمر بالساعات على هاتف رقم 19906؛ لتقديم الدعم المناسب، أو مع الحالات التي تقصدهم في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف في جلسات مباشرة مع أعضاء».

جريمة الانتحار.. الأسباب وطرق الوقاية

فيما قدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض مكتبة الإسكندرية الدوليّ للكتاب في دورته الثامنة عشرة لزواره كتاب "جريمة الانتحار: الأسباب وطرق الوقاية من منظور إسلامي"، بقلم الدكتور محمود علي علي أحمد برايا، المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وأكد الكتاب في طليعته أن الشَّريعة الإسلامية أولت النَّفْسَ البشرية عناية خاصة؛ فجعلت النفس هي إحدى المقاصد التي جاءت للحفاظ عليها، وهي: (الدين، والنَّفس، والعقل، والنسل، والمال)؛ فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس، وانطلاقا من هذا التأصيل، فإنه يحرم قتل النفس بغير حق بأي شكلٍ كان.

كما ذكر الكتاب في صفحاته أن الإقدام على الانتحار فيه إهدار لمقاصد الشريعة الإسلامية التي أولت النفس من الحرمة ومن ضرورة الحفاظ عليها، مفندا أسباب الانتحار المتشعبة، وأنه جريمة مُعَقَّدَة تتأثر بعدة عوامل تتفاعل مع بعضها؛ كالعوامل الإيمانية، والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وغيرها، وقد تجتمع هذه الأسباب وتلك الدوافع مع بعضها، فتؤثر على الشخص تأثيرا حادا تدفعه للانتحار.

وأوضح الكتاب أن أسباب الانتحار في العالم الغربي تختلف عن أسبابه في العالم الإسلامي، مبينا أسبابه في العالم الغربي، وأنها تكمن في انعدام الوازع الديني والفراغ الروحي، بينما أبرز أسبابه في العالم الإسلامي تدور بين الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

ويشتمل الكتاب على ثلاثة فصول؛ الأول: "الانتحار تاريخه وصوره وأسبابه"، ويحتوي على أربعة مباحث: تعريف الانتحار، تاريخ الانتحار، صور الانتحار، أسباب الانتحار، أما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول موقف الإسلام من الانتحار ويحتوي على ثلاثة مباحث: موقف القرآن الكريم من الانتحار، موقف السنة النبوية من الانتحار، حكم المنتحر في الفقه الإسلامي، بينما يبرز الفصل الثالث والأخير الطرق الوقائية من الوقوع في الانتحار، ويحتوي على ستة مباحث: الطرق العقدية، الطرق الاجتماعية، الطرق الاقتصادية، الطرق النفسية، الطرق الإعلامية، الطرق الدعوية.