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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بطاطس كرسبي مقرمشة مثل المطاعم

صدى البلد

إذا كنت من محبي البطاطس وتحاولين تقديمها بطريقة مميزة نقدم لكي اليوم طريقة عمل بطاطس كرسبي مقرمشة مثل المطاعم وبطريقة سهلة وبسيطة.
 

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس 

المقادير: 

2 كوب دقيق 
_بطاطس متقطعة طويلة
_معلقة صغيرة ملح 
_معلقة صغيرة فلفل أسود
_معلقة صغيرة بابريكا
_معلقة صغيرة بصل بودر
_معلقة صغيرة ثوم بودر
_معلقة صغيرة كركم
معلقة صغيرة بيكنج بودر

_طريقة التحضير:

- اخلطي الدقيق مع كل التوابل والبيكنج بودر وقلبيهم جيداً. 
- زودي ماء فاتر  وقلبي حتى الوصول لقوام يشبه الكريب وقلبيهم بالمضرب السلكون ثم ضعي البطاطس في الخليط وقلبي اتركي البطاطس حتي تتشرب من الخليط. 
- في زيت غزير وسخن على النار اقلي البطاطس بالخليط.

وحت لا تلصق ببعضها  انزلي بها واحدة واحدة ثم اخرجيها  على مناديل المطبخ حتي تتصفى من الزيت وقدميها بالكاتشب والمايونيز  أو  اي  صوص آخر.
 

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