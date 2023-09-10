إذا كنت من محبي البطاطس وتحاولين تقديمها بطريقة مميزة نقدم لكي اليوم طريقة عمل بطاطس كرسبي مقرمشة مثل المطاعم وبطريقة سهلة وبسيطة.



طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

المقادير:

2 كوب دقيق

_بطاطس متقطعة طويلة

_معلقة صغيرة ملح

_معلقة صغيرة فلفل أسود

_معلقة صغيرة بابريكا

_معلقة صغيرة بصل بودر

_معلقة صغيرة ثوم بودر

_معلقة صغيرة كركم

معلقة صغيرة بيكنج بودر

_طريقة التحضير:

- اخلطي الدقيق مع كل التوابل والبيكنج بودر وقلبيهم جيداً.

- زودي ماء فاتر وقلبي حتى الوصول لقوام يشبه الكريب وقلبيهم بالمضرب السلكون ثم ضعي البطاطس في الخليط وقلبي اتركي البطاطس حتي تتشرب من الخليط.

- في زيت غزير وسخن على النار اقلي البطاطس بالخليط.

وحت لا تلصق ببعضها انزلي بها واحدة واحدة ثم اخرجيها على مناديل المطبخ حتي تتصفى من الزيت وقدميها بالكاتشب والمايونيز أو اي صوص آخر.

