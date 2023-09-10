أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بني سويف يفوز بـ 2 مليون جنيه

هنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، بمناسبة فوز الدكتور زكريا محمد محمد عبد الله الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بمشروع بحثي في مجال تقييم رواسب الطفلة الزيتية لتتابعات العصر الطباشيري والباليوسيني لاستخراج النفط والغاز لمنخفضي الخارجة والداخلة، الصحراء الغربية، مصر بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) التابعة لوزراة البحث العلمى المصرية بقيمة ٢ مليون جنيه.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن المشروع يتماشى مع مسار خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030 لتنمية الثروات المعدنية واستغلالها استغلال أمثل في مجالات استخراج النفط والغاز وربط البحث العلمي بالصناعة، مثنياً على أهمية المشروع في مجال الدراسات العلمية التطبيقية والبحث العلمي وزيادة المردود على البيئة وخدمة المجتمع وأبناء الجامعة الباحثين.

ويتكون الفريق البحثي من الدكتور عبد العزيز الطنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والمستشار العلمي للمشروع، والدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف والمستشار العلمي للمشروع، والدكتور جبيلي عبد المقصود الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد كباحث مناوب، والدكتور ياسر فليح سلامة الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بني سويف كباحث بالمشروع، والسيدة سمر رجب سليمان المعيدة بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة بني سويف كباحث بالمشروع، والسيدة ميار خالد عبد الحميد المعيدة بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد كباحث بالمشروع.