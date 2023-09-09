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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليون جنيه|افنتاح ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب بني عامر بالزقازيق

صدى البلد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمُقام على مساحة 1204 م بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادية السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

 

وتفقد المحافظ الملعب وشاهد عروضاً للاعبي الكاراتيه والتقي باللاعبين الناشئين والتقط معهم صوراً تذكارية مشيداً بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كافة المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

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أوضح المحافظ أن هناك تعاونًا دائمًا بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفسًا هامًا للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 29 مشروعات بقطاع الشباب والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية 3 مليون و200 ألف جنيه،  من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن.

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