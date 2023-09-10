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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي مركزي المؤتمرات وتنمية الموارد البشرية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم اجتماعي مركزي المؤتمرات وتنمية الموارد البشريه، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

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وخلال اجتماع مركز المؤتمرات تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل داخل مركز المؤتمرات ودار الضيافة، وتم الموافقة على تجديد البروتوكول الخاص بتسكين نزلاء جامعة النهضة، كما وجه رئيس الجامعه بضرورة توفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة للمركز ودار الضيافة قبل بدء الدراسة.

وخلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، تم مناقشة عدة موضوعات منها تطوير البنية التحتية للمركز بناءاً على خطاب المجلس الأعلى للجامعات، ومناقشة الضوابط العملية التدريبية المستحدثة لعدد من الدورات بالمركز، والإعلان عن دورة القيادات الجامعية لشغل منصب عميد كلية أو معهد، بالإضافة إلى الدورات التدريبية الخاصة بمنصب المدير ونائب المدير.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

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