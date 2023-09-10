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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يواصل متابعة المقابلات الشخصية لاختيار 1000 قائد سكاني

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جانباً من المقابلات الشخصية ضمن المرحلة الثانية  للمتقدمين لمبادرة  1000 قائد سكاني، التي أطلقتها المحافظة "تحت رعاية المحافظ "، وتعتبر الأولى من نوعها  في مجال دعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية ، والتي تقدم لها نحو 2400 شاباً وفتاة ، عبر التسجيل على الرابط الذي تم تخصصيه للتسجيل في المبادرة  على صفحة المحافظة على موقع التواصل الاجتماعي" "Facebook، بجانب بعض الترشيحات من قبل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.


رافق المحافظ خلال متابعة  المقابلات ،التي تُجرى بنادي الإدارة المحلية كورنيش النيل،كل من :السيد بلال حبش نائب المحافظ " المشرف العام على وحدة السكان"، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، الأستاذ محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة ، وأعضاء الفريق الفني المشرف على تنفيذ كافة الفعاليات اللازمة لتنفيذ المبادرة

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وتبادل المحافظ الحوار  مع عدد من  الشباب المتقدمين، حول معلوماتهم عن المبادرة  وأهدافها  ومقترحاتهم  التي تسهم في تحقيق أهداف المبادرة،التي تسعى إلى تأهيل ورفع قدرات الشباب في شتى مناحي وأبعاد القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية وتداعياتها،سعياً لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي

وأكد المحافظ  حرصه على تقديم  سبل الدعم لتحقيق تقدم ملموس في ملف  القضية السكانية، من خلال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني ، مشيرا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال ، خاصة وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية، لاسيما بعد عقد  المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الفترة من 5 إلى 8 الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية ، شارك فيه  عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والمعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

فيما  أضاف نائب المحافظ" بلال حبش"،أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم الإعلان عن المبادرة  وإتاحة رابط للتسجيل خلال النصف الأول من أغسطس الماضي"، لاختيار أفضل العناصر الشبابية للعمل كمتطوعين بالمبادرة ، التي يتم تنفيذها تحت إشراف  وحدة السكان التي  قرر المحافظ إعادة تشكيلها لتكون تحت إشرافه المباشر، وبمشاركة شباب المجلس الاستشاري ومبادرة "بني سويف بشبابها"  وتأهيل وتمكين ، حيث أجريت اختبارات المرحلة الأولى منذ أيام قليلة وتستكمل  باقى المراحل تباعاً

كما تم تشكيل 10 لجان فنية  لتتولى إجراء المقابلات الشخصية ، والتي تضم في عضويتها  أعضاء من شباب المجلس الاستشاري ومبادرة بني سويف بشبابها ، بجانب مشاركة عناصر من مبادرة تأهيل وتمكين في أعمال التنظيم لإجراء المقابلات ، موضحاُ أن سيتم اختيار1000 قائد سكاني وفق مجموعةمن المعايير والمقابلات الشخصية،تمهيداً لتوزيعهم على 40 وحدة قروية على  مستوى المحافظة ، بواقع 25 قائداً لكل وحدة قروية ،لتغطية كافة التوابع من القرى والعزب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات الفرعية ومنسقى المراكز

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