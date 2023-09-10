فلسطين تكشف أوضاع جاليتها في المغرب عقب الزلزال المدمر

قال سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، اليوم الأحد، أن الجالية الفلسطينية في المغرب بخير ولم يصابوا بأي ضرر، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتسبب في وقوع ألاف الضحايا من القتلى والجرحى.

وأشار الشوبكي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن السلطات المغربية قدمت الشكر للرئيس محمود عباس على إرسال فريق إنقاذ فلسطيني إلى المغرب، مشيراً إلى أن لجنة مغربية متخصصة ستبلغه بطبيعة الاحتياجات المطلوبة منه خلال الساعات القادمة.

وأوضح الشوبكي، أنه تم وضع طلاب وأطباء فلسطينيين تحت تصرف السلطات المغربية للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء السبت، أن الزلزال أسفر عن 2012 ضحية و2059 جريـحاً، بينهم 1404 حالتهم خطرة.