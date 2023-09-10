ضبط 78 مخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسي مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف.



وصرح المهندس محمد القط مدير مشروع المواقف بمطروح أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتعليمات اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نظمت إدارة المواقف وبالتنسيق مع مباحث المرور حملة تفتيشية مفاجئة مساء أمس السبت بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة علي الكورنيش دون تصريح خط السير مما يؤثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة.



وأضاف أن الحملات أسفرت عن سحب ٢ رخصة سيارة ميكروباص مخالفة وتحرير عدد ٧٦ مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.

