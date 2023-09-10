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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق خلال أسبوع

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 21 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1219 دولارًا. 

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وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2514 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1886 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1467 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17600 جنيه.

كانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وفي سياق متصل، تجددت مرة أخرى أزنة ضعف القطاع الممصرفي، بعد أن أظهرت بيانات مصرفية ربع سنوية لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، انخفاض الودائع في البنوك المؤمن عليها من مؤسسة الودائع الفيدرالية، للربع الخامس على التوالي في الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، ويعد هذا الانخفاض أكبر انخفاض ربع سنوي على الإطلاق.

وتشير التوقعات بأن هذه الأزمة قد تدفع أسعار الذهب للصعود بالبورصة العالمية خلال الفترة المقبلة، مع توجه المستثمرين للمعدن الأصفر كملاذ آمن، وأداة للتحوط.
 

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