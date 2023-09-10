دار الكتب تفتح باب التقدم للمشاركة في مؤتمر «أدب الطفل» الثامن نوفمبر القادم

أعلنت دار الكتب عن فتح باب المشاركة في مؤتمر "أدب الطفل" في مؤتمره السنوى الثامن حول "شعر الأطفال"، يومي 20 - 21 نوفمبر القادم بقاعة على مبارك في مقر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وقالت الهيئة - في بيان لها اليوم، الأحد - إن المؤتمر يقام تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وتتناول محاور المؤتمر السمات الأدبية لشعر الأطفال بين الأصالة والمعاصرة، الشعر والمراحل العمرية للأطفال، وشعر الأطفال والهوية الثقافية، وشعر الأطفال بين الفصحى والعامية، والقيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال، ومستقبل شعر الأطفال في عصر التكنولوجيا الرقمية، وشعر الأطفال فى مرآة النقد.

وسيتم إرسال ملخصات البحوث وأوراق العمل والسيرة الذاتية لمن يرغب فى المشاركة من أعضاء هيئات التدريس والخبراء والأدباء عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، في موعد غايته 25 سبتمبر الجاري، والأعمال المقبول مشاركتها وفقا لمدى اتصالها المباشر بأحد محاور المؤتمر في صورتها النهائية قبل الأول من شهر نوفمبر القادم، مع الالتزام بالمواصفات التقنية لتحرير البحوث وأوراق العمل، وهي عدد كلمات الملخص من 500 إلى 1000 كلمة، وتحرر الأعمال بخط نوعه (Simplified Arabic) وببنط (14) للمتن، و(16) للعناوين الفرعية، والمراجعة اللغوية للأعمال المشاركة مسئولية الباحث، وعدد صفحات البحث الكامل لا يتجاوز (30) صفحة.